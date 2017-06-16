Погибшими.

В Пермском крае обнаружили тела пропавших ранее супругов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональном СУ СКР. Они оказались в автомобиле на дне Камы.

"С помощью высокотехнологической криминалистической техники удалось установить, что под водой могут находиться погибшие люди. Совместно с полицией и краевой службой спасения из воды были извлечены тела супругов, их автомобиль и пропавшее животное. Пока проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти" – рассказали в краевом СУ СКР.

Стоит напомнить, супруги из Юго-Камского уехали на автомобили 1 июня и пропали без вести. При их поисках волонтеры и полицейские несколько раз прочесали окрестные леса.

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