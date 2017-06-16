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В Нижневартовске менингитом заболели десятки детей15 июня в 18:08

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В город выехала комиссия.

В Нижневартовске зарегистрировано более двух десятков случаев заболевания детей менингитом.

Как рассказал собственный источник "Уралинформбюро", инфекцией заразились воспитанники детских садов, расположенных в разных частях города. Говорить о вспышке пока нельзя – нет очага. Подобные случаи регистрировались в городе и в прошлые годы.

В департаменте образования и молодежной политики ХМАО_Югра сообщили, что по факту заболевания детей назначена внеплановая проверка. "Специалисты окружного управления Роспотребнадзора совместно с представителями департамента здравоохранения и департамента образования выехали в Нижневартовск", - уточнила официальный представитель ведомства Наталья Корольская.

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