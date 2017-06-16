Еще пятеро пострадали.

Вечером 15 июня 2017 года на 30-м километре трассы Тюмень - Каменка столкнулись Hyundai Solaris и микроавтобус "Газель", развозивший сотрудников одного из предприятий.

"Водитель иномарки погиб, его личность устанавливается. Еще около 5 человек пострадали, это пассажиры обеих машин. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД и медики. Движение по трассе ограничено", - рассказала "Уралинформбюро" начальник отделения пропаганды УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.