Водители госпитализированы.

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП, случившемся в ночь на 16 июня в Юго-Западном районе Екатеринбурга. На пересечении Объездной и Амундсена столкнулись два ВАЗа – 2107 и 2114.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", "семерка" ехала по Объездной со стороны Московской, "четырнадцатая" - ей навстречу. Водитель последней собирался повернуть на Амундсена, но не пропустил встречное авто.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водители обеих машин. Пассажир ВАЗ-2114 скончался на месте.