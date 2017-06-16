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На Юго-Западе Екатеринбурга столкнулись 2 ВАЗа – погиб человекСегодня в 08:02

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Водители госпитализированы.

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП, случившемся в ночь на 16 июня в Юго-Западном районе Екатеринбурга. На пересечении Объездной и Амундсена столкнулись два ВАЗа – 2107 и 2114.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", "семерка" ехала по Объездной со стороны Московской, "четырнадцатая" - ей навстречу. Водитель последней собирался повернуть на Амундсена, но не пропустил встречное авто.

С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водители обеих машин. Пассажир ВАЗ-2114 скончался на месте.

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