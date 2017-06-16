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В Березниках на детской площадке нашли трупСегодня в 10:17

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Молодого мужчины.

В Березниках на детской площадке в одном из дворов по улице Льва Толстого нашли труп мужчины 30 лет. Это произошло утром 13 июня 2017 года. Тело заметил дворник, убиравший территорию.

Как пишет местная газета "Звезда", мужчина переехал на новое место жительство недавно. Переезд он отмечал на широкую ногу в течение трех дней. В ночь смерти прикамец также праздновал событие во дворе в компании друзей. Затем между ними произошла какая-то ссора - местные жители слышали ругань и крики. Они не исключают, что мужчину могли убить.

В следственном отделе по Березникам регионального СУ СКР корреспонденту "Уралинформбюро" опровергли криминальную подоплеку смерти. По данному факту проводится доследственная проверка.

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