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В Перми в пожаре погибла женщинаСегодня в 12:10

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Возгорание возникло из-за замыкания.

В Перми во время пожара в частном доме погибла 63-летняя женщина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МЧС России.

Пожар произошел 15 июня на улице Чермозской. Соседи вызвали спасателей, когда увидели дым из окна кухни. На место сразу выехали пожарные, сотрудники полиции, медики и работники электрических сетей. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание.

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