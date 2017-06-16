Еще четверо пострадали.

Количество погибших в ДТП на трассе Тюмень - Каменка возросло до трех человек. В ночь на 16 июня 2017 года в больнице скончался водитель микроавтобуса "Газель", сообщила "Уралинформбюро" начальник отделения пропаганды УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

Страшная авария произошла вечером 15 июня. 25-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, перевозившим рабочих одного из предприятий. Виновник аварии и его пассажир скончались на месте. Установлено, что осенью молодой человек был лишен прав за пьяную езду.

В настоящее время в больнице в тяжелом состоянии находятся три человека - у них открытые переломы. Еще одного пострадавшего отпустили домой. Все четверо - пассажиры "Газели".

Ранее по теме:

На тюменской трассе в ДТП с микроавтобусом погиб человек