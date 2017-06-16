Личность одного не установлена.

Ранним утром 16 июня 2017 года в селе Черепаново (Нижнетавдинский район Тюменской области) водитель Chevrolet Lanos не вписался в крутой поворот - иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

"От удара взорвался находившийся в машине газовый баллон. Водитель и двое пассажиров сгорели. Личность одного из пассажиров пока не установлена", - рассказала "Уралинформбюро" начальник отделения пропаганды УГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.