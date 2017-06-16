После пожара в лондонской высотке разыскивают 18 детейСегодня в 13:33
- Текст
Всего без вести пропали 65 человек.
Пропавшими без вести после пожара в высотке "Гренфелл Тауэр" на западе Лондона числятся 65 человек, в том числе 18 детей. Список с фотографиями опубликовала британская газета The Sun.
На сегодня число погибших достигло 17 человек. В полиции предполагают, что жертв гораздо больше - тела будут находить по мере разбора пожарища.
Травмы получили порядка 80 человек, 37 из них остаются в больницах. Состояние 17 пациентов медики оценивают как тяжелое, передает "Уралинформбюро".
Пожар в 27-этажном жилом доме вспыхнул в ночь на среду. Пламя начало распространяться с нижних этажей и быстро охватило все здание - многие из почти 600 жильцов оказались в огненной ловушке.
Ранее по теме:
Пожар в лондонской высотке унес 12 жизней
В Лондоне полыхает жилой небоскреб - 50 пострадавших
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:55
Поднебесная приглашает на панда-туры
Года через два.Сегодня в 17:54
Центр Екатеринбурга собираются "оскверить"
За счет паркингов.Сегодня в 17:53
Екатеринбуржцу грозит 14 лет за убийство Кристины Яновой
Столько запросил прокурор.Сегодня в 17:41
В летних лагерях отдохнут 358 000 юных свердловчан
Каждый седьмой – льготник.Сегодня в 17:27
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".Сегодня в 17:20
На "Калининце" встали трибуны
К ЧМ-2018.Сегодня в 16:53
"МРСК Урала" инвестирует в подстанцию "Лобва" более 5 миллионов
Повысив надежность электроснабжения 4 поселков.Сегодня в 16:53
Ройзман выпрашивает подписи депутатов через Интернет
Для преодоления муниципального фильтра.Сегодня в 16:52
Миасца раздавило надгробной плитой
В нелегальном цехе.Сегодня в 16:43
ЦБ снизил ключевую ставку до 9%
На четверть процентного пункта.Сегодня в 16:35
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.Сегодня в 16:35
Энергетикам грозит крупный штраф из-за ошпаренных тюменцев
В числе пострадавших - 5 человек.Сегодня в 16:30
Врач избежит наказания за гибель 3-летней екатеринбурженки
Уголовное дело прекращено.Сегодня в 16:29
Чиновники Ямала оплачивали "мертвые" работы
Их ждет суд.Сегодня в 16:22
Урал накроет шторм
В выходные.
Главные новости
- Сегодня в 16:53Ройзман выпрашивает подписи депутатов через Интернет
- Сегодня в 16:35Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
- Сегодня в 16:30Врач избежит наказания за гибель 3-летней екатеринбурженки
- Сегодня в 15:24Свердловскому ТФОМСу подкинут миллиард рублей
- Сегодня в 13:13В Тюменской области при взрыве иномарки погибли 3 человека
Аналитика
Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться
В вопросе расселения балков.
Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?
За дешевую ипотеку заплатят шельфом.
Как устроиться в спецназ, находясь в коме?
Тюменская судмедэкспертиза такого не исключает.