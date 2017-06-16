Всего без вести пропали 65 человек.

Пропавшими без вести после пожара в высотке "Гренфелл Тауэр" на западе Лондона числятся 65 человек, в том числе 18 детей. Список с фотографиями опубликовала британская газета The Sun.

На сегодня число погибших достигло 17 человек. В полиции предполагают, что жертв гораздо больше - тела будут находить по мере разбора пожарища.

Травмы получили порядка 80 человек, 37 из них остаются в больницах. Состояние 17 пациентов медики оценивают как тяжелое, передает "Уралинформбюро".

Пожар в 27-этажном жилом доме вспыхнул в ночь на среду. Пламя начало распространяться с нижних этажей и быстро охватило все здание - многие из почти 600 жильцов оказались в огненной ловушке.

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