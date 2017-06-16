И поместили его в ИВС.

В Соликамске в отношении водителя, сбившего на "зебре" двух младшеклассников, возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла вечером 14 июня 2017 года на проспекте Ленина. 19-летний водитель ВАЗа сбил 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Детей госпитализировали с многочисленными травмами.

Ранее молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.



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В Соликамске ВАЗ сбил двух младшеклассников на "зебре"