Пострадала женщина.

В ночь на 16 июня 2017 года в Аргаяшском районе в деревне Аязгулово рухнул деревянный потолок частного дома, приспособленного под мечеть.

По данным СМИ, спасатели извлекли из-под завалов мать с годовалым ребенком. Их увезли в больницу. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что у них нет информации о пострадавшем малыше. "Ушиб спины получила только женщина", - пояснили там корреспонденту "Уралинформбюро".

Причины обрушения сейчас выясняют специалисты.