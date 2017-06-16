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На парковке челябинского ТРК произошла перестрелкаСегодня в 16:07

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Полиция проводит проверку.

В соцсетях появилось видео стрельбы на подземной парковке челябинского ТРК "Куба".

На кадрах видно, что водители двух иномарок что-то не поделили. Один из них начал эмоционально размахивать руками и толкать оппонента. Второй водитель решил не ввязываться в драку - вместо этого он достал пистолет, выстрелил в атакующего и уехал. Потерпевший упал на землю. Ему подбежала помогать женщина.

В пресс-службе УМВД по Челябинску сообщили "Уралинформбюро", что заявлений в полицию о подобном инциденте не поступало. Однако сейчас правоохранители проводят проверку.

Тем временем, пользователи соцсетей считают, что это фейк: "Вообще все непонятно. Похоже на какую то постановку. Очень наигранно человек из бмв машет руками. А из соляриса всегда выходя из авто держит в руке ствол, на всякий случай? Не указана дата происшествия, время", - пишет Денис Самашев в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

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