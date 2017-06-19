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В ДТП с КамАЗом 5-летняя екатеринбурженка лишилась рукиСегодня в 08:17

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И получила черепно-мозговую травму.

Днем 16 июня на улице Автомагистральной КамАЗ сбил 5-летнюю девочку.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова", машина двигалась со стороны улицы Маневровой в направлении улицы Пехотинцев. Тем временем автодорогу пересекал мужчина, держащий за руки двоих детей – племянника и дочь. Последняя и угодила под колеса грузовика.

В результате ДТП девочка лишилась руки. Помимо этого у нее диагностирована черепно-мозговая травма.

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