И остановил поезда.

18 июня 2017 года из-за урагана 18,6 тысячи человек в 62 населенных пунктах Зауралья остались без света. Произошел сбой в движении 7 пассажирских и 25 грузовых поездов сообщили "Уралинформбюро" в Минэнергетики РФ.

В пресс-службе ПАО "СУЭНКО" пояснили, что наиболее серьезные повреждения сетей зафиксированы в Варгашинском, Лебяжьевском и Мокроусовском районах. В ликвидации последствий непогоды принимают участие 12 бригад, задействовано более 20 единиц техники.

На данный момент энергетикам по резервным схемам удалось "запитать" часть потребителей, а также восстановить электроснабжение тяги электропоездов Южно-Уральской железной дороги. Для полного устранения последствий потребуется не менее 3 суток.