Он купался без присмотра взрослых.

В Белоярском водохранилище утонул 10-летний мальчик, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР

Происшествие случилось днем 16 июня 2017 года, когда ребенок купался в водоеме вместе с друзьями. Взрослых рядом не было.

Тело школьника найдено. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза и выясняются все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, семья погибшего является благополучной, на учете в органах системы профилактики не состояла.