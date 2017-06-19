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В выходные 12 000 екатеринбуржцев остались без светаСегодня в 10:39

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Из-за технологического нарушения на подстанции "Керамик".

18 июня 2017 года в Чкаловском районе Екатеринбурга остались без света 12 тысяч человек.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ОАО "МРСК Урала", отключение произошло в 9.09 в квадрате улиц Окружная - Вторая Новосибирская - Ферганская из-за технологического нарушения на подстанции 110/6 кВ "Керамик". Сбой в работе оборудования сопровождался задымлением, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Из-за этого на объект выезжали 2 пожарных расчета.

Более 4 тысяч потребителей энергетикам удалось оперативно запитать по резервным схемам. Полностью авария была устранена только к вечеру.

Стоит отметить, что в выходные из-за сильного ветра без света остались жители двух регионов: в Тюменской области во тьму погрузились 15 тысяч человек, в Зауралье - более 18 тысяч.

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