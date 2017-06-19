В Тюмени.

Днем 18 июня 2017 года в Тюмени на пересечении Федюнинского и Червишевского трактов 31-летние супруги из Нижнего Тагила на мотоцикле залетели под фуру.

Происшествие попало в объектив видеорегистратора. Ролик выложили в сеть очевидцы. На кадрах видно, как байкеры едут за грузовиком. Водитель большегруза притормаживает, а мотоциклист не успевает сбавить скорость - двухколесное транспортное средство опрокидывается на бок, женщина-пассажир падает прямо под колеса движущейся в попутном направлении фуры.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Тюменской области, женщина погибла на месте. Мужчина отделался ссадиной предплечья.

Видео (18+): Николай Боков, vk.com