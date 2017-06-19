Он был пьян.

17 июня 2017 года в Ивделе на улице Карьерной 30-летний водитель ВАЗ-2113 сбил 58-летнюю женщину, которая шла по правой обочине.

Пенсионерка оказалась на капоте, ударившись о лобовое стекло авто. Водитель легковушки вместе с ней вылетел на встречку и съехал в пруд, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД. Женщину госпитализировали с сотрясением мозга и множественными переломами.

В момент аварии водитель ВАЗа был пьян.