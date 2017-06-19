Девочка попала в больницу.

В поселке Рощино (Сосновский район) на территории детского сада на 4-летнюю девочку набросилась собака. О происшествии рассказала ее мать.

Инцидент случился 15 июня 2017 года. "В 17.23 мне позвонил мужской незнакомый голос (как позже выяснилось, хозяин собаки) и сказал, что лицо ребенка покусала и исцарапала собака породы спаниель, которая зашла на территорию площадки, где гуляли дети, вместе со своим хозяином. По его словам, они раз пятьдесят приходили с собакой в детский сад и дети ее любят и она их, но тут почему-то она набросилась на мою дочь, которая, со слов воспитателя, просто ее гладила", - написала женщина в соцсетях (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Хозяин не смог предоставить документы о том, что животное привито. Ребенку назначили курс уколов от бешенства. Сейчас малышка находится в больнице.

Мать рассказала, что написала заявление в полицию и намерена подать в суд на хозяина

В пресс-службе ОМВД по Сосновскому району "Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий.