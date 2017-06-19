Во сне.

18 июня 2017 года в селе Губернское (Аргаяшский район) в частном доме нашли тело 8-месячного мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, мальчик умер во сне.

Сейчас тело младенца направлено на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.