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В Ноябрьске 1,5-годовалый ребенок провалился под землюСегодня в 12:34

  • Текст

Возле Вечного огня.

В центре Ноябрьска на газоне обрушился грунт. В двухметровый провал угодил 1,5-годовалый ребенок.

"16 июня возле вечного огня под полутора годовалым ребенком на первом газоне в сторону фонтана образовался провал грунта. Ребенок упал в яму. Мама без промедления спрыгнула в 2 метровую яму за ребенком, вытаскивая ребенка повредила спину об арматуру в яме", - пишет Сергей Хроменков в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Следственный комитет организовал проверку. Ребенок не пострадал. Состояние здоровья женщины оценит судебно-медицинская экспертиза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Фото: Сергей Хроменков | vk.com

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