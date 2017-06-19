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В Пермском крае из реки достали тело 2-летнего мальчикаСегодня в 15:48

  • Текст

Он упал в воду во время прогулки.

19 июня 2017 года в районе деревни Сарапулка в реке Козговка утонул 2-летний мальчик.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, ребенок с 4-летней сестрой под присмотром бабушки гуляли около дома. Пожилая женщина ненадолго отвлеклась, зайдя в соседний двор. Когда она вернулась, внука уже не было.

Спустя некоторое время тело мальчика обнаружили в реке в 10 метрах от места прогулки.

Следует напомнить, что 18 июня в реке Ирень вблизи деревни Сходская утонул 9-летний мальчик. Его тело достали из воды местные жители.

Ранее по теме:
В Прикамье утонул 9-летний мальчик

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