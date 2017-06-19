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Растерзавших югорчанина собак уничтожилиСегодня в 16:13

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Их владелец - под подпиской о невыезде.

В Советском уничтожили стаю собак, которая загрызла мужчину в районе Промзоны.

"Животные ликвидированы, их владелец находится под подпиской о невыезде", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель Югорского межрайонного следственного отдела окружного СУ СКР Владимир Ермолаев.

Трагедия произошла в ночь на 14 июня 2017 года. На 50-летнего прохожего набросились 12 собак, повалили его на землю и растерзали.

Сначала считалось, что собаки бездомные. Однако позже выяснилось, что у них есть владелец. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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