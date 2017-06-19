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В Прикамье 10-летний велосипедист погиб под колесами поездаСегодня в 16:49

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Вблизи станции Куеда.

18 июня 2017 года в Прикамье вблизи железнодорожной станции Куеда пассажирский поезд "Ижевск-Красноуфимск" задавил 10-летнего велосипедиста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СКР, обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках доследственной проверки.

Готовится представление в адрес руководства СвЖД о необходимости усилить меры безопасности на путях, а также установить на поездах видеорегистраторы.

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