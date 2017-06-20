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В Челябинске трое суток ищут 16-летнюю школьницу19 июня в 17:48

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Она не вернулась с прогулки.

В Челябинске третьи сутки ищут 16-летнюю Валентину Яковенко. Школьница ушла на прогулку 16 июня 2017 года и не вернулась. В полицию с заявлением обратилась мать, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Информацию о пропаже девушки разместили в соцсетях ее друзья. При этом они отказываются что-либо рассказывать об обстоятельствах исчезновения Валентины. Неизвестно также, уходила ли она раньше из дома.

В день исчезновения школьница была одета в серый кардиган и голубые джинсы, на ногах у нее были белые кроссовки. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить в полицию.

Фото: личная страница Валентины Яковенко vk.com

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