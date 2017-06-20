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Пропавших на Ладоге подростков ищут водолазы и два вертолетаСегодня в 09:10

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Лодка с детьми перевернулась.

На Ладожском озере организованы поиски троих пропавших детей. Лодка с пятью подростками 15-17 лет перевернулась в заливе Импилахти вечером 19 июня 2017 года.

Двоих юношей обнаружили живыми. Судьба еще двоих подростков и девушки неизвестна, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Карелия.

На обследовании акватории озера и береговой линии заняты 258 человек, в том числе водолазы, и 55 единиц техники, включая 2 вертолета Ми-8.

Стоит отметить, что ровно год и один день назад - 18 июня 2016 года - подобная трагедия произошла на карельском Сямозере. На водную прогулку на каноэ отправились воспитанники лагеря "Парк-отель Сямозеро". Группа из 51 человека, включая четверых взрослых, попала в шторм. Погибли 14 детей, остальных удалось спасти.

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