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Жительницу Кургана дважды спасли из водыСегодня в 11:41

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Она купалась в Тоболе пьяной.

В выходные в Кургане спасатели дважды вытащили из воды тонущую 26-летнюю девушку. Она купалась в реке Тобол пьяной.

В первый раз сообщение на пульт дежурного поступило 17 июня в 18.30, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По рассказам горожан, местная жительница доплыла до середины реки, где силы ее покинули и она начала захлебываться. Спасатели доставили девушку на берег на лодке.

Через несколько часов, в полночь 18 июня, поступил еще один звонок. Выехавшие на пляж спасатели снова обнаружили в воде ту же самую девушку.

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