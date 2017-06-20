Из Омской области.

Поздним вечером 19 июня 2017 года в Зауралье на 203-м километре автодороги "Иртыш" лоб в лоб столкнулись фура MAN и ВАЗ-2107.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, на встречную полосу выехал 51-летний водитель большегруза. В легковушке находилась семья из Омской области. Пострадали 40-летний водитель ВАЗа, его 35-летняя супруга и их дети - 2, 11 и 17 лет. Всех пятерых госпитализировали. Виновник аварии травм не получил.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.