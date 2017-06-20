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Затяжные дожди превратили уральский поселок в ВенециюСегодня в 11:42

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Маленькая речушка вышла из берегов.

Среднеуральский поселок Махнево частично ушел под воду. Причиной потопа стали затяжные ливни - из берегов вышла река Казанка, протекающая через населенный пункт.

В результате оказались подтоплены несколько десятков домов, в некоторых местах потоки подмыли дорожное основание и асфальт провалился.

Жители поселка делятся в соцсетях фотографиями своей "маленькой Венеции". Перед напором воды не устоял автомобильный мост через Казанку.


Фото: Павел Свечников, "ВКонтакте"

Невозможно воспользоваться и пешеходной переправой.


Фото: Павел Свечников, "ВКонтакте"


Фото: Екатерина Николаева, "ВКонтакте"

Выросшая в размерах река "прихватила с собой" некоторые сараи и надворные постройки.


Фото: Александр Колпаков, "ВКонтакте"

Как сообщил "Уралинформбюро" глава Махневского МО Александр Лызлов, троих жителей подтопленных домов перевезли к родственникам, еще один человек от эвакуации отказался. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Восстановительные работы, для которых в поселке есть все необходимое, начнутся, как только Казанка вернется в прежнее русло - в ближайшие два-три дня.

Стоит отметить, что в грядущие семь дней дожди на Среднем Урале вряд ли прекратятся. Синоптики обещают грозы с ливнями.

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