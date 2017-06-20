В Тюменской области.

19 июня 2017 года на трассе Староалександровка - Чечкино (Ярковский район) мотоцикл "Урал" врезался в лошадь, переходившую дорогу.

48-летний мотоциклист не выбрал безопасную скорость и не смог вовремя остановиться, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области. Он получил тяжелые травмы - перелом основания черепа, травму головы и впал в кому. Его 37-летний пассажир получил черепно-мозговую травму.

Следует отметить, что у байкера нет прав. Что стало с лошадью не уточняется.