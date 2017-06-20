Иномарка опрокинулась на трассе.

Поздним вечером 19 июня 2017 года на 18-м километре трассы Радужный - Новоаганск Peugeot 308 вылетел с дороги и опрокинулся .

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югра, 18-летняя девушка - водитель иномарки не справилась с управлением. Ее 17-летняя пассажирка скончались на месте. Еще две 18-летние пассажирки и сама автоледи госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Подробности аварии выясняются.