Еще одного человека госпитализировали.

Утром 20 июня 2017 года в Нижнем Тагиле на перекрестке Южного подъезда - Садовой столкнулись фура Scania и Renault.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 75-летний водитель легковушки - при повороте налево он не уступил дорогу большегрузу. Пенсионера госпитализировали с черепно-мозговой травмой, его 76-летняя пассажирка скончалась на месте.

По факту аварии проводится следствие.