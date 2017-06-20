Его госпитализировали.

Утром 20 июня 2017 года в в отделе судебных приставов по Кунгурскому району местный житель поджег себя.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в мае в отношении мужчины, который ранее занимался предпринимательской деятельностью, было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 18 000 рублей. Сегодня мужчина пришел к судебному приставу-исполнителю с претензиями. Затем он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Возгорание потушили сотрудники УФССП. Мужчину госпитализировали с ожогами.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проводится судмедэкспертиза.