В Кунгуре экс-бизнесмен поджег себя из-за 18 000 рублейСегодня в 16:47
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Его госпитализировали.
Утром 20 июня 2017 года в в отделе судебных приставов по Кунгурскому району местный житель поджег себя.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в мае в отношении мужчины, который ранее занимался предпринимательской деятельностью, было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 18 000 рублей. Сегодня мужчина пришел к судебному приставу-исполнителю с претензиями. Затем он облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Возгорание потушили сотрудники УФССП. Мужчину госпитализировали с ожогами.
Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, проводится судмедэкспертиза.
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