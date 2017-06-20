В Прикамье на стройке погиб рабочийСегодня в 19:16
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Его придавило деталью стрелы автокрана.
В Усольском муниципальном районе Прикамья на стройке погиб рабочий.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в ночь на 15 июня 2017 года. Автокрановщик ООО "Стройканат" занимался наращиванием стрелы автокрана. Сотрудник другой подрядной организации вызвался помочь. Во время работ на него упала одна из секций стрелы крана. Пострадавшего увезли в больницу, где он через некоторое время скончался.
По данному факту проводится доследственная проверка.
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