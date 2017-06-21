Проводится проверка.

20 июня 2017 года в деревне Стрижово (Куртамышский район Курганской области) на территории ООО "Север" погиб 45-летний механизатор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина управлял гусеничным трактором. Он не удержался в кабине и выпал на землю. Его зацепило и смертельно ранило навесным оборудованием.

Проводится проверка. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности в организации.