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В Зауралье под собственным трактором погиб мужчинаСегодня в 11:48

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Проводится проверка.

20 июня 2017 года в деревне Стрижово (Куртамышский район Курганской области) на территории ООО "Север" погиб 45-летний механизатор.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, мужчина управлял гусеничным трактором. Он не удержался в кабине и выпал на землю. Его зацепило и смертельно ранило навесным оборудованием.

Проводится проверка. Будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности в организации.

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