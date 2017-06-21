И сломал позвоночник.

20 июня 2017 года на 32 километре трассы Екатеринбург - Тюмень Hyundai Solaris с логотипом "Яндекс.Такси" вылетел в кювет и перевернулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 25-летний водитель такси - житель Заречного - был пьян. Он получил ушиб грудной клетки и перелом позвоночника. По словам молодого человека, он выпил около 3 литров пива и отправился в Екатеринбург таксовать. Затем поехал домой и попал в аварию.

В отношении руководства "Яндекс.Такси" возбуждено административное производство за допуск к работе водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На предприятии проводится внеплановая проверка. Результаты будут направлены в свердловский минтранс.

Следует отметить, что автомобили "Яндекс.Такси" попадают в ДТП с завидной частотой. Водителей этой компании не раз ловили в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.