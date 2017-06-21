Двое госпитализированы.

20 июня 2017 года в Катав-Ивановске рухнул мост через пруд. Пострадали четверо подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, произошло обрушение крайней плиты моста, на которой расположено ограждение. Двое юношей госпитализированы, у одного из них диагностировали черепно-мозговую травму, у другого - ушиб грудной клетки. Двух пострадавших девушек направили на амбулаторное лечение.

Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства ЧП. Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию моста.