Его родственников ищут.

20 июня 2017 года на 123 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись фуры MAN и МАЗ. Из одного большегруза высыпались детали для нефтяного оборудования, в которые въехал автомобиль Toyota.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, виновником аварии стал 49-летний водитель MAN - житель Березовского (Свердловская область). От деформации кабины ему сдавило ноги, одну конечность врачам пришлось ампутировать. В настоящее время мужчина находится в реанимации.

43-летний водитель второй фуры получил сотрясение мозга, ссадины головы и плеча.

Родственников дальнобойщика из Березовского просят позвонить по телефону: 8 (34531) 2-53-76.