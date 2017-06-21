В крови бутылка водки?

Повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови 6-летнего мальчика, которого насмерть сбила 31-летняя женщина - водитель Hyundai Solaris в подмосковной Балашихе. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Как ранее писало "Уралинформбюро", трагедия произошла 23 апреля 2017 года. Ребенок возвращался с прогулки домой с дедушкой. В это время, по словам очевидцев, по двору со скоростью 50 километров в час мчалась иномарка. После наезда мальчика протащило около 10 метров под днищем машины. Он скончался на месте. В отношении автоледи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Экспертиза выявила в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки. Это возмутило родителей мальчика, которые потребовали повторной экспертизы. Для этого они готовы эксгумировать тело погибшего.

Сейчас следователи заявляют, что для повторного исследования взяли образцы крови, оставшиеся на машине. Халатность в действиях экспертов не усматривается. В ближайшее время будет устанавливаться, какой именно напиток употреблял ребенок.

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