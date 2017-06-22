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В Подмосковье 8 человек госпитализированы после "принятия на грудь"Сегодня в 08:16

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Одна женщина погибла.

В Сергиевом Посаде после отравления некачественным алкоголем были госпитализированы 8 человек. Одна женщина вскоре погибла, сообщают федеральные СМИ.

При этом, по данным "Интерфакса", в медучреждения доставлены уже 10 человек, двое из них после госпитализации скончались.

Стоит напомнить, в декабре 2016 массовое отравление косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт, произошло в Иркутске. 76 человек тогда погибли, более 120 пострадали, передает "Уралинформбюро".

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