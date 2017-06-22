На главу делегации "Рособоронэкспорта" напали в ПарижеСегодня в 08:27
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Его ограбили.
Глава делегации "Рособоронэкспорта" Сергей Корнев подвергся разбойному нападению в Париже. Инцидент случился 20 июня 2017 года в районе Сен-Дени, передает "Уралинформбюро".
"На Сергея Корнева, руководителя делегации "Рособоронэкспорта" на авиасалоне в Ле-Бурже, было совершено разбойное нападение с целью ограбления. Сергей Корнев, возвращаясь после окончания работы выставки, находился в этот момент в автомобиле. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали деньги и ценности. Благодаря быстрой реакции и самообладанию, Сергею Корневу удалось сохранить при себе паспорт и документы", - цитируют СМИ официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Марию Воробьеву. По ее словам, Корнев отделался незначительными травмами.
По факту нападения французская полиция проводит расследование. Задержаны четверо подозреваемых.
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