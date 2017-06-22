Его увезли в лечебницу.

Утром 22 июня 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома №17 в переулке Сызранском полицейские поймали мужчину, прыгающего по веткам деревьев.

О "Тарзане" сообщили местные жители. Правоохранители предложили горожанину спуститься на землю по лестнице, но тот отказался. Через некоторое время мужчину все же сняли и увезли в лечебное учреждение на Сибирском тракте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.