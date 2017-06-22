И снесли знак.

Утром 22 июня 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Патриса Лумумбы - Палисадной столкнулись две иномарки.

"Обе машины оказались на тротуаре. Одна из них снесла знак "Пешеходный переход", другая вылетела на газон и врезалась в дерево", - рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

В отделении пропаганды городской УГИБДД сообщили, что в аварии никто не пострадал.