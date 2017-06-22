Екатеринбуржец прокатил приятеля на капоте PorscheСегодня в 10:15
- Текст
Он отделался штрафом.
В Екатеринбурге на улице Московской 21-летний водитель Porsche Panamera на высокой скорости прокатил на капоте приятеля. В отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье "Нарушение правил перевозки людей" (ч.2 ст.12.23 КоАП РФ), он оштрафован. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.
Инцидент произошел 18 июня 2017 года около часа ночи. Видео экстремального развлечения выложили в соцсети "ВКонтакте". По словам нарушителя, он не осознавал опасность своих действий.
"Перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. Что касается пассажира, то своими действиями он поставил под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и отвлекал водителя от управления транспортным средством во время движения. Тем самым создалась опасная ситуация на дороге. Подобные действия, как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров, являются недопустимыми и потенциально опасными для окружающих. Данные экстремальные развлечения руководством Госавтоинспекции отслеживаются и в каждом случае виновные несут предусмотренную законом ответственность", - подчеркнули в отделении пропаганды.
Видео: Типичный Екатеринбург | vk.com
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:42
Тушин стал ответственным за выборы губернатора в Екатеринбурге
По распоряжению Якоба.Сегодня в 12:23
Необходимые лекарства не по карману 20% россиян
Во всем винят монетизацию льгот.Сегодня в 12:21
Екатеринбургский Академический ждет концерт в тапочках
В честь Дня молодежи.Сегодня в 12:20
В Тюменской области молодой водитель погубил своего 17-летнего пассажира
Накануне выпускного вечера.Сегодня в 12:11
Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
Максимум.Сегодня в 12:09
В Челябинске экс-глава отдела полиции сел на 3 года за взятки
Он "крышевал" игорный зал.Сегодня в 11:59
Спасатели пугают свердловчан жарой и пожарами
И призывают не ходить в лес.Сегодня в 11:46
"Поезд здоровья" доставит 580 юных свердловчан в Анапу
Детям выделили новые вагоны.Сегодня в 11:38
Внезапно возникший на дороге тюменец погиб под колесами иномарки
Он был пьян.Сегодня в 11:22
Копейчанин зарезал 17-летнего школьника
Его задержали.Сегодня в 11:17
Россияне уверены в мощи современной армии
И даже думать не хотят о возможной войне.Сегодня в 10:48
В Екатеринбурге две иномарки после ДТП вылетели на тротуар
И снесли знак.Сегодня в 10:40
Грипп во время беременности повышает риск аутизма у ребенка
В два раза.Сегодня в 10:35
В Перми иномарка протаранила мотоцикл - двое погибших
Еще двое пострадали.Сегодня в 10:28
Против России готовят "олимпийские" санкции
В преддверии Игр в Пхёнчхане.
Главные новости
- Сегодня в 12:11Отмененные в Челябинске автобусы вернут в течение двух недель
- Сегодня в 09:18Мэрия Екатеринбурга заплатит за День города 27 миллионов рублей
- 21 июня в 22:26Российские футболисты замучили Роналду
- 21 июня в 19:05Нахлебавшись Ишима
- 21 июня в 17:27Зеленый автобус самоубийства
Аналитика
Нахлебавшись Ишима
Пейзаж после наводнения.
Зеленый автобус самоубийства
Обещан Екатеринбургу.
Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?
В Нижнем Тагиле.