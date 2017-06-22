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Екатеринбуржец прокатил приятеля на капоте PorscheСегодня в 10:15

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Он отделался штрафом.

В Екатеринбурге на улице Московской 21-летний водитель Porsche Panamera на высокой скорости прокатил на капоте приятеля. В отношении молодого человека возбуждено административное производство по статье "Нарушение правил перевозки людей" (ч.2 ст.12.23 КоАП РФ), он оштрафован. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел 18 июня 2017 года около часа ночи. Видео экстремального развлечения выложили в соцсети "ВКонтакте". По словам нарушителя, он не осознавал опасность своих действий.

"Перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. Что касается пассажира, то своими действиями он поставил под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и отвлекал водителя от управления транспортным средством во время движения. Тем самым создалась опасная ситуация на дороге. Подобные действия, как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров, являются недопустимыми и потенциально опасными для окружающих. Данные экстремальные развлечения руководством Госавтоинспекции отслеживаются и в каждом случае виновные несут предусмотренную законом ответственность", - подчеркнули в отделении пропаганды.

Видео: Типичный Екатеринбург | vk.com

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