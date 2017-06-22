Еще двое пострадали.

В ночь на 22 июня 2017 года в Перми на улице Ленина столкнулись Chevrolet Lacetti и мотоцикл Honda.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, виновником аварии стал 32-летний водитель легковушки - при повороте налево он не уступил дорогу байкеру.

28-летний мотоциклист и 30-летний пассажир Chevrolet скончались на месте, 20-летнюю пассажирку Honda госпитализировали. Нарушитель получил многочисленные ушибы.