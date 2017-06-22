Он был пьян.

Вечером 21 июня 2017 года в Тюмени на улице Профсоюзной 45-летний водитель Mitsubishi сбил 25-летнего молодого человека. Пешеход скончался на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, погибший - житель Ишима - переходил дорогу в неположенном месте. Водитель пояснил, что молодой человек внезапно появился на проезжей части.

Очевидцы в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что пешеход был сильно пьян.