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Внезапно возникший на дороге тюменец погиб под колесами иномаркиСегодня в 11:38

  • Текст

Он был пьян.

Вечером 21 июня 2017 года в Тюмени на улице Профсоюзной 45-летний водитель Mitsubishi сбил 25-летнего молодого человека. Пешеход скончался на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, погибший - житель Ишима - переходил дорогу в неположенном месте. Водитель пояснил, что молодой человек внезапно появился на проезжей части.

Очевидцы в соцсети "ВКонтакте" сообщают, что пешеход был сильно пьян.

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