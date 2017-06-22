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В Тюменской области молодой водитель погубил своего 17-летнего пассажираСегодня в 12:20

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Накануне выпускного вечера.

Поздним вечером 21 июня 2017 года на грунтовой дороге в 3-х километрах от трассы Голышманово - Бердюжье опрокинулась "Нива".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, за рулем находился 18-летний одиннадцатиклассник Голышмановской школы. Он и двое его пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Всех молодых людей выбросило из машины.

На месте скончался 17-летний подросток. Другой 17-летний пассажир, а также водитель получили черепно-мозговые травмы.

Следует добавить, что сегодня у виновника аварии должен был состояться выпускной вечер.

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