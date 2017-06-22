Накануне выпускного вечера.

Поздним вечером 21 июня 2017 года на грунтовой дороге в 3-х километрах от трассы Голышманово - Бердюжье опрокинулась "Нива".

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, за рулем находился 18-летний одиннадцатиклассник Голышмановской школы. Он и двое его пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. Всех молодых людей выбросило из машины.

На месте скончался 17-летний подросток. Другой 17-летний пассажир, а также водитель получили черепно-мозговые травмы.

Следует добавить, что сегодня у виновника аварии должен был состояться выпускной вечер.