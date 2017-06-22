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В Каменске-Уральском иномарка протаранила столб Сегодня в 12:47

  • Текст

Один погибший.

Ранним утром 22 июня 2017 года в Каменске-Уральском на улице Кадочникова Toyota Vitz протаранила электроопору.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 25-летнего водителя иномарки доставили в больницу с тяжелыми травмами, его 28-летний пассажир скончался на месте.

Удар был такой силы, что машина не подлежит восстановлению. Сейчас выясняется, был ли пьян водитель во время аварии.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев ДТП позвонить по телефону: 32-35-93.

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