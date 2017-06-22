Возможен самострел.

21 июня 2017 года на северо-западном берегу озера Хето-То (ЯНАО) от огнестрельного ранения скончалась 11-летняя девочка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, ребенок вместе с братьями и сестрами находился в чуме без присмотра взрослых. Мать несовершеннолетних была в больнице, отец выехал по делам. По предварительным данным, девочка играла с ружьем и случайно выстрелила в себя.

Проводится доследственная проверка.