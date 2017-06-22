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Тагильчанин сломал челюсть врачу своего ребенкаСегодня в 14:34

  • Текст

На приеме.

В Нижнем Тагиле в детской поликлинике на улице Карла Маркса отец пациента сломал хирургу челюсть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, происшествие случилось 20 июня 2017 года. Мужчина ворвался в кабинет во время приема и ударил медика кулаком в голову. Сейчас хирург лежит в больнице.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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